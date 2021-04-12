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MSB, Özel Kuvvetler'in sızma atlayışı gerçekleştirdiği anların görüntülerini paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, Özel Kuvvetler'in gece paraşütle sızma atlayışına ilişkin bir video paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Özel Kuvvetlerin gece paraşütle sızma atlayışına ilişkin videoyu paylaştı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Ülkemizin, bayrağımızın, onurumuzun yılmaz bekçileri, en zorlu görevlerin isimsiz kahramanları Özel Kuvvetlerimizden gece paraşütle sızma atlayışı." ifadesine yer verildi.

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