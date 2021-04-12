AK Parti Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Çankaya Belediye Meclis Üyesi Murat Akça, Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisinin nisan ayı 1. birleşiminde yaptığı konuşmada iki yıllık görev süresini tamamlayan CHP'li Başkan Mansur Yavaş'ı eleştirdi. Akça'nın sözleri, CHP meclis üyelerinde gerginliğe sebep oldu.

Murat Akça, dikkat çeken konuşmasında, "Bugün itibarıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak ikinci yılımızı tamamlamış bulunuyoruz. Başta Sayın Başkan olmak üzere bu geçtiğimiz iki yıl adına hepimizin bir muhasebe yapma zorunluğu hasıl olmuştur.

"25 yıl efsanevi icraatlara imza attık"

94 senesinde içinde bulunduğumuz siyasi atmosfer bugüne benzer bir şekilde tekerrür etmişti. İstanbul başta olmak üzere yerel idarelerde Ankara Büyükşehir Belediyesinde de bir değişim gerçekleşmişti. Hatırlanacağı üzere 89-94 yılları arasında yerel idareler sol anlayışın yönetimindeydi. O dönemlerden akıllarda kalan birikmiş çöp dağları ve bu çöp dağları yüzünden hayatını kaybedenler, akmayan sular, yarım saat kontak kapatarak beklediğimiz kilitlenmiş kavşaklar ve dahası... Sonrası ise mensubu olduğumuz gelenek belediyeleri devralmış ve 25 yıl efsanevi icraatlara imza atmıştı.

Ve bugün aziz milletimiz başta İstanbul ve Ankara olmak üzere CHP'li belediyelere bu sabıkasına rağmen tekrar bir şans verdi. Biz demokrasiye yüzde yüz inanırız. Sandıktan çıkan sonuca boynumuz kıldan incedir. Biz 94 yılında Ankara ve İstanbul'da belediyelerde başkanlıkları kazanmamıza rağmen meclis çoğunluğu bizde değildi. Ama bu durum bugünkü gibi hiçbir zaman mağduriyet aracı olmadı. İstanbul'da Sayın Cumhurbaşkanımız belediye başkanı seçildiği zaman meclis çoğunluğu kendi partisinde olmamakla birlikte kendisinin siyasi hayatını yok etmeye yeltenecek kadar muhteris iktidarla çalıştı. Görev süresini bile tamamlayamayan bir başkan olarak İstanbul'da en efsanevi icraatları gerçekleştirdi. Zira Ankara'da da benzer bir tablo vardı. Ama hiç kimse, "Benim önümü tıkıyorlar. Beni çalıştırmıyorlar" gibi mağduriyetler algılarına başvurmadı.

Ankara'nın geleceğini sonunda galip gelme motivasyonuyla ucuz polemiklere alet edecek değiliz. Vakit geçiyor. Ankaralılar icraat bekliyor. Şu an Ankaralıları heyecanlandıran, Ankara'nın geleceğine damga vuracak, devam eden/başlayan/yapımı telaffuz edilen bir proje var mı ortada? Var da bizim haberimiz yok mu? Var da Ankaralıların mı haberi yok?

"Ekranlarda bir başkandan ziyade başkan adayını gördük"

Sayın Başkan geçtiğimiz haftalarda TV programlarında 2 yılını anlatmaya çalıştı. Tüm programlarda aklımızda kalan minibüs ve Başkan'ın astırmadığı fotoğraflar oldu. Belediyede genelgeyle asılması yasaklanan fotoğraf hikayesi fevkalade ilgi çekti. Üzülerek ifade ediyorum ki ekranlarda bir başkandan ziyade başkan adayını gördük. Ankaralıların fotoğraflarınızla, fotoğraflarınızın nereye asıldığıyla yada nereye asılmadığıyla değil icraatlarınızla ilgilendiğini tekrar hatırlatmak istiyorum. Siz Ankara'nın geleceğine ışık tutacak icraatlar yapın fotoğrafınızı da posterinizi de biz asarız. 'Elimizde ne var?' derseniz; bolca polemik, bolca mağduriyet algısı, bolca reytingi yüksek sosyal medya videoları...

"Sosyal medya üzerinden belediye yönetilemez"

Daha bugünden trafiğimiz alarm vermeye başladı. Çile büyüyor. Ankara'yla ilgili en uzak yer 20 dakika efsanesi artık bitmek üzere. Ankara'nın çevre yolları ve kavşakları yatırımda süreklilik ister. Bu yatırımlar sekteye uğrarsa şehir tıkanır. Günlük popülist politikalarla bu şehir yönetilemez. Altyappı, üstyapı, yol yatırımları yapılmadan sosyal medya üzerinden belediye yönetilemez. Modifiye edilmiş CHP anlayışıyla bu şehrin problemleri çözülemez. At arabasıyla uzaya çıkılamaz. CHP'ye rağmen bir başarı sağlanabilseydi eğer uzun yıllardı CHP'nin elinde olan Çankaya bugün hak ettiği yerde olurdu. Yarın olduğunda sadece yaptıklarınızdan değil yapmadıklarınızdan da sorumlu tutulacağınızı hatırlatmak istiyorum" ifadelerini kullandı.