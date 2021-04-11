Eski Başbakan Bülent Ecevit'in döneminde ekonomi bakanlığı yapan Masum Türker, Türk ekonomisine yönelik saldırı olduğunu savundu. Türker, saldırının nedeninin yurtdışındaki rezervlerin Türkiye'ye getirilmesi olduğunu ileri sürdü, ''Bence Berat Albayrak başarılıydı başarısız değildi.' dedi.

Eski Başbakan Bülent Ecevit'in döneminde ekonomi bakanlığı yapan, 2009-2015 yılları arasında Demokratik Sol Parti Genel Başkanlığı görevini yürüten Masum Türker, Türk ekonomisine yönelik bir saldırı olduğunu ve bunun hala devam ettiğini savundu.

Sözü eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a da getiren Türker, "Türk ekonomisine yönelik saldırının arkasında başka nelerin olabileceğini de değerlendirdi.