Kova burcu 12-18 Nisan haftalık yorumları aşk hayatınız ön planda!

Bu hafta Kova burcunu neler bekliyor? Astrolog Uygur Gür sizler için haftalık Kova burcunu yorumladı!

12-18 Nisan haftası Kova burcunu neler bekliyor? Haftaya Yeniay ile başlıyoruz demek ki kardeşler, yakın akrabalar ve arkadaşlarınızla ilgili bazı ortak gündemleriniz olabilir. Pazartesiden perşembeye kadar Ay Boğa burcuna giriş yapacak ve bütün odağınız ailevi konularda bazılarınızın da eviyle, mülküyle ilgili planları olabilir.

Salı günü Ay Uranüs kavuşumu yaşanacak buda sizlerin salı günü ani gerilimler yaşayabileceğinizi gösteriyor aman dikkat! Perşembe itibari ile Ay İkizler burcunda yani aşk hayatınız ön plana çıkacak.