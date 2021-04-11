Yay burcu 12-18 Nisan haftalık yorumları aşk hayatınız hareketli!

Bu hafta Yay burcunu neler bekliyor? Siz internethaber.com okuyucuları için Astrolog Uygur Gür Yay burcunu yorumladı...

12-18 Nisan haftası Yay burcunu neler bekliyor? Haftaya Yeniay'la başlıyoruz buda demek oluyor ki aşk hayatınızla ilgili bir döngü başlıyor bazılarınız yeni biriyle tanışabilir.

Pazartesi akşamı itibari ile perşembeye kadar Ay Boğa burcunda yani iş konuları hafta ortası oldukça ortaya çıkacak yoğun olacaksınız çalışmıyorum diyorsanız da günlük rutinlerinizde yoğunsunuz yükselen Yay'lar. Salı günü bir Ay Uranüs kavuşumu gerçekleşecek buda sizleri gergin yapabilir aman dikkat!