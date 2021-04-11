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Cihangir sapığı aranıyor! Genç kızın boğazına bıçağı dayayıp taciz etti

İSTANBUL'un en gözde semtlerinden Cihangir'de inanılmaz olay! Cihangir Sanatkarlar Parkı’nda eli bıçaklı bir kişi, parkta yürüyen kadını boğazına bıçak dayayıp taciz etti. O anlar kameralara yansıdı.

Cihangir'de güpegündüz yaşanan korkunç taciz kameralara yakalandı. Dün öğle saatlerinde Cihangir Sanatkarlar Parkı’nda yürüyen bir genç kız, arkasından gelen sapık tarafından önce elle taciz edildi. Daha sonra bıçağını çeken sapık, genç kızı zorla öpmeye çalıştı. Genç kız direnince de boğazına bıçak dayayıp tehdit etti. Korkunç görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Twitter kullanıcıları o sapığın bulunup tutuklanması için kampanya başlattı. 

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