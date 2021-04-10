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Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzünü düşüren HDP sorusu!

Sinop’lu muhtarlardan Kılıçdaroğlu’nun yüzünü düşürecek bir HDP sorusu geldi. Peki neydi bu yüz düşüren soru, Kılıçdaroğlu muhtarlara ne cevap verdi?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Sinop ziyaretinde muhtarlarla bir araya geldi. Kılıçdaroğlu’nun: “Çekinmeden her şeyi sorabilirsiniz” sözü üzerine, Sinop’lu muhtarlardan Kılıçdaroğlu’nun yüzünü düşürecek bir HDP sorusu geldi. Peki neydi bu yüz düşüren soru, Kılıçdaroğlu muhtarlara ne cevap verdi? Hepsini ve daha fazlasını konuğum Tuğrul Selmanoğlu ile bu akşam Perde Arkası’nda konuştuk.

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