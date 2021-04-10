Kemal Kılıçdaroğlu'ndan LGBTİ Türk aile yapısını bozuyor mu?" sorusuna yanıt
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Buket Aydın'ın programında "LGBTİ Türk aile yapısını bozuyor mu?" sorusuna, "Hayır efendim ilgisi yok. Türk aile yapısını niye bozsun?" dedi.
Haber Global ekranlarında yayınlanan Buket Aydın'ın sunduğu Koltuk programının bu haftaki konuğu CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu oldu.
Kılıçdaroğlu, Aydın'ın gündeme ilişkin birçok sorusunu yanıtladı.
Aydın, Kılıçdaroğlu'na son dönemde gündemde yer edinen LGBTİ tartışmalarını da sordu. Aydın sorusunu "LGBTİ Türk aile yapısını bozuyor mu?" şeklinde yöneltti.
"Niye bozsun"
Kılıçdaroğlu, bu soru karşısında insanların özgürlüğüne saygı duyulması gerektiğini söyledi.
Kılıçdaroğlu, "Hayır efendim ilgisi yok. LGBTİ Türk aile yapısını niye bozsun? İnsanların yaşama şeklini siyasete alet etmem. İnsanların özgürlüğüne, inancına, saygı duymak zorundayız." dedi.