Evde kokoreç nasıl yapılır artık dışarıdan yemeyeceksiniz!

Bu gün sakatat sevenlerin çok seveceği bir tarif ile karşınızdayız! Kokoreçi artık dışarıda yemenize gerek kalmayacak bu tarifler kolayca evinizde yapabileceksiniz...

Sakatat kelimesini duyanların bazılarının gözleri parlar, bazılarının rengi yeşile döner. Ekmek arası kokoreç yemek, ızgaraya böbrek atmak, tabakta koca bir kelle durması, bizim mutfağımızın alt seviye kültürleri gibi algılansa da, aslında dünyada sakatat işi, ciddi gurme bir iştir. En yaygın, belki de diğerlerine kıyasla en çok tüketilen, kokoreç olduğuna göre onu evinizde pişirmeyi deneyerek, ilk adımı atabiliriz.

Malzemeler;

3 takım kuzu bağırsak, 500 gram gömlek ve uykuluk yağ, 300 gram dana eti.

Mutfak İşleri Müdürü Youtube Sayfası;

https://www.youtube.com/watch?v=LiWnIynf_wg