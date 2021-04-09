İzmir Foça'da askeri eğitim uçağı düştü 2 pilot sağ kurtuldu! İşte ilk görüntüler

İZMİR’deki 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görev yapan KT-1 tipi askeri uçak eğitim uçuşu sırasında denize düştü.

İzmir'de eğitim uçuşu sırasında askeri uçak Ege Denizi'ne düştü, uçaktaki 2 pilotun sağ olarak kurtulduğu açıklandı. Olay yerinden ilk görüntüler geldi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İzmir’deki 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığımızda görev yapan KT-1 tipi uçağımız, eğitim uçuşu sırasında henüz belirlenemeyen bir sebeple Foça açıklarında denize düşerek kaza kırıma uğradı. Derhal başlatılan arama-kurtarma çalışması ile 2 pilotumuz sağ olarak kurtarıldı." denildi.