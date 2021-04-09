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İstanbul'da kazada yaralandı sağlıkçılara zor anlar yaşattı

İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL'da kazaya karışan sürücü, polis gelmeden ambulansa geçmeyeceğini söyleyerek sağlık çalışanlarına zor anlar yaşattı

Kaza, Pendik D-100 karayolu Ankara istikametinde dün akşam saat 21.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre otoban üzerinde aşırı hız yaparak araçlara makas atan araç sürücüsü, Mustafa Ş. idaresindeki 34 KIN 67 plakalı Tofaş marka araca yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracıyla savrulan Mustafa Ş., direksiyon hakimiyetini kaybederek yan şeritte seyir halinde olan 34 DER 431 plakalı araca çarparak bariyerlere savruldu. Kazaya sebebiyet veren sürücü aracıyla olay yerinden kaçarken, diğer iki araç ise bariyerlere çarparak durabildi.

Meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerini aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralı vatandaşı hastaneye kaldırdı. Kazaya karışan bir başka sürücü ise, sağlık çalışanlarına kendini iyi hissetmediğini ancak polis ekipleri gelmeden ambulansa geçmeyeceğini söyleyerek zor anlar yaşattı. Sağlık çalışanlarının tüm ısrarlarına rağmen ambulansa geçmeyen sürücü, polis ekiplerinin olay yerine gelmesi sonrası araca alınarak tedavi edildi.


“Hem hız yapıyor, hem makas atıyor”
Kazada aracıyla bariyerlere savrulan Mustafa Ş., “Arkamdan gelen araç makas atıyordu. Benim aracıma çarptıktan sonra ben de direksiyon hakimiyetimi kaybederek başka araca çarptım. Bu yol üzerinde makas atan sürücü çok fazla. Biz bu durumdan şikayetçiyiz. Hem hız yapıyor, hem makas atıyor. Kazada 1 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırıldı. Son durumu ne yönde onu bile bilmiyoruz” diye konuştu.

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