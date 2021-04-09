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İYİ PARTİ

Meral Akşener bildirici amirallere neden zevzek dedi? İsmail Küçükkaya'ya açıkladı

Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın yayınına katılan İyi Parti lideri Meral Akşener amirallere neden 'zevzek' dediğini açıkladı.

FOX TV'de İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programının konuğu olan Meral Akşener, amirallere neden zevzek dediğiyle ilgili "Bugün de diyorum ki bu bildiri yanlıştır. Bildirinin saati yanlıştır. Tavrı yanlıştır. İçinde iktidara parmak sallayacak durum yanlıştır. Ben bu konuyu çok da ciddiye almamamız gerektiğini ifade ederek bu bildiri için zevzeklik dedim. Zevzeklik, gevezelik demektir. AK Parti ile mücadelenin gereği demokratik olarak siyasi zeminde sürdürülmeli. Recep Tayyip Erdoğan gitsin de nasıl giderse gitsin bu görüş bana uygun değil. Ben bu tutuma karşıyım. Milli iradenin muhattabı siyasettir." açıklamasını yaptı. 

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