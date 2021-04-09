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Aslan burcu 12-18 Nisan haftalık yorumları kariyer odağınızda!

12-18 Nisan haftası Aslan burcunu neler bekliyor? işte sizler için haftalık Alan burcu yorumu!

12-18 Nisan haftası Aslan burcunu neler bekliyor? Haftaya bir Yeniay ile başlıyoruz buda demek oluyor ki bazılarınız hayata bakış açısını, maneviyatını sorguluyor olacak bazılarınızın yurt dışı bağlantılı konuları olabilir bunlar oldukça dikkat çekiyor.

Pazartesiden perşembeye kadar Ay Boğa burcunda olacak yani kariyer konuları ve ailevi gündemler hafta ortasında çok dikkat çekecek. Salı günü Ay Uranüs kavuşumu yaşanacak buda sizleri sinirli ve fevri yapabilir.

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