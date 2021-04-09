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Metin Feyzioğlu'ndan çok samimi Erdoğan açıklamaları: Gerçek bir lider

TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi duruşuna olan beğenisini dile getirdi. Erdoğan'ı çok samimi bulduğunu söyleyen Feyzioğlu, "Tayyip Bey gerçekten öfkeleniyor, gerçekten gözleri doluyor, gerçekten gülümsüyor" ifadelerini kullandı.

Adem Metan'ın 'Peki Sonra' isimli YouTube kanalına konuk oldu. Feyzioğlu, buradaki konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Metan, Feyzioğlu'na 'Nasıl birisi' sorusuyla Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki düşüncelerini sordu.

Erdoğan'ın siyasi karakterine değinen Feyzioğlu ise "Tayyip Bey gerçek bir insan, plastik değil. Şimdi bir siyasetçi tipi vardır plastik, öfkesi de sevgisi de duygulanması da hep rol icabıdır. Tayyip Bey gerçekten öfkeleniyor, gerçekten gözleri doluyor, gerçekten gülümsüyor. Bence bu çok önemli bir özellik bir siyasetçi için. Hangi makamda olursanız olun gerçek olmak güzel bir şey ,doğru bir şey." ifadelerini kullandı.

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