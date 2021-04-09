Kılıçdaroğlu'ndan 'Köylere gelmiyorsunuz' diyen muhtara: Kabahat bizde, vatandaş tabii oy vermez

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sinop'ta bir araya geldiği muhtarların eleştirileriyle karşılaştı. Kılıçdaroğlu'na sorular yönelten bir muhtar 'İktidar, köylüye inebildiği için iktidar oldu. Böyle iktidar olamazsınız." dedi.

Sinop ziyaretinde köy ve mahallelerdeki sorunları dinleyen Kılıçdaroğlu'na bir muhtardan "Köylere gelmiyorsunuz. İktidar, köylünün yanına indiği için iktidar oluyor. Siz köylünün yanına inemiyorsunuz. Köye davet ediyorum gelmiyorlar. Benim köyüme gelmediler. Bunu sitem olarak algılayın. Bu adamları memnun etmediğiniz sürece iktidar olamazsınız" şeklinde eleştiri yöneltildi.

"Kabahat bizde, sizde değil"

Muhtaları dinledikten sonra konuşma yapan Kılıçdaroğlu, söz konusu şikayetle ilgili, "İktidar en çok oyu köylülerden aldı. Ne kadar yoksul yarattıysa o kadar oy aldı. Kabahat bizde, sizde değil. Samimiyetle söylüyorum. Niye kabahat bizde? Kardeşim Ankara'da oturursun, bir sürü laf edersin, gitmezsin vatandaşa dokunmazsın. Derdini dinlemezsin, çayını kahvesini dinlemezsin. Oturursun bir sürü tumturaklı laf edersin, ondan sonra "Efendim vatandaş niye biz oy vermedi?" dersin. Tabii ki vermez. Git konuş, derdini anlat. Sadece sorunu değil nasıl çözüleceğini de anlat" dedi.