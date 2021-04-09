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Yengeç burcu 12-18 Nisan haftalık yorumları ailevi konular gündemde!

Bu hafta Yengeç burcunu neler bekliyor? İşte 12-18 Nisan haftası burç yorumları...

12-18 Nisan haftası Yengeç burcunu neler bekliyor? Haftaya pazartesi günü gerçekleşecek Yeniay ile başlıyoruz demek ki önümüzdeki süreçte sizi kariyerinizle ilgili bir süreç bekliyor bazılarınızda ailevi gündemleri olabilir. Hafta başı stresli olabilirsiniz özellikle de kariyer ve ailevi ilişkilerde.

Pazartesi akşamından perşembeye kadar Ay Boğa burcunda buda demek oluyor ki yine gündeminizde kariyer konuları var ama bir taraftan da sosyalsiniz.

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