Çin merkezli robotik firması yeni robot ordusunu tanıttı

Çin'de Unitree adlı bir robotik firması, Aliengo adlı yeni robot köpeklerini tanıttı. Yaklaşık 26 kilo ağırlığında olan ve iki saate kadar güç sağlayan bir bataryaya sahip Aliengo, saniyede 3 metreden fazla mesafe katediyor.

The Guardian haberine göre, Boston Dynamics tarafından üretilen Spot robotların bir benzeri, Çin'in robotik firması Unitree'den geldi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Yapay Zeka destekli Aliengo adlı köpek benzeri robot, derinlik algısı, yüksek Spor performansı ve gelişmiş bir koruma seviyesi ile tasarlandı.

Çin 2020 Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES) tanıtılan robotlar yaklaşık 26 kilogram ağırlığında ve iki saate kadar güç sağlayan bir bataryaya sahip. Ayrıca saniyede 3 metre, 1 saatte 11 kilometre hızla hareket edebiliyor.