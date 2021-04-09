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Başak burcu 12-18 Nisan haftalık yorumları o güne dikkat!

Bu hafta Başak'ları neler bekliyor? İşte sizler için Astrolog Uygur Gür 12-18 Nisan haftası Başak burcunu yorumladı...

12-18 Nisan haftası Başak burcunu neler bekliyor? Bu haftaya Yeniay ile başlıyoruz buda demek oluyor ki maddi konularda sizleri önemli dönüşümler bekliyor. Pazartesiden perşembeye kadar Ay Boğa burcunda yani hayatı sorguladığınız bir enerji ön plana çıkacak.

Salı günü Ay Uranüs kavuşumu yaşanacak buda sizler gergin ve fevri yapabilir dikkatli olun yükselen Başaklar. Perşembe itibari ile Ay İkizler burcunda demek ki kariyer konuları oldukça ön plana çıkacak.

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