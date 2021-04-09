Kocaeli'de otomobilin kaldırıma çarptıktan sonra takla attığı kaza kamerada
KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde sürücüsü hatalı sollama yapan otomobilin kaldırıma çarparak takla atması sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza anı, başka bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.
KOCAELİ'nin Gölcük ilçesi Saraylı Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada; Adem A. yönetimindeki 41 ACK 827 plakalı otomobil, hatalı sollama sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kaldırıma çarparak takla attı.
Otomobil sürücüsü Adem A. ile araçtaki Yavuz Selim S., Batuhan Y., Cantürk K. ve Oğuzhan Y. yaralandı.
Bir aracın kamerasına yansıyan kaza görüntülerinde; hızla ilerleyen otomobilin bir minibüsü solladığı ve aracın hızla kaldırıma çarptığı görüldü.