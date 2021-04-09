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Çok Güzel Hareketler oyuncusu Ersin Korkut'tan tartışma çıkaran sözler! 'Amed bizim başkentimizdir'

Çok Güzel Hareketler ile ünlenen oyuncu Ersin Korkut PKK'nın "Başkentimiz Amed" iddiasını dile getirdiği video sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Çok Güzel Hareketler programıyla ünlenen oyuncu Ersin Korkut'un skandal videosu ortalığı karıştırdı. Ersin Korkut'un bir sosyal medya hesabından paylaşılan 'Diyarbakır'la ilgili sözlerine büyük tepki geldi. Korkut, Yılmaz Erdoğan'ın kuzeni olarak da tanınmıştı.

Ersin Korkut, "Diyarbakır'ı nasıl buldun" sorusu üzerine Ersin Korkut, "Diyarbakır, Amed başkentimiz, seviyorum Amed'i" dedi. Sosyal medyada bu görüntülere tepki gösteren binlerce sosyal medya kullanıcısı, "Türkiye'nin başkenti Ankara'dır. 'Amed başkentimiz' sözleri PKK'nın iddiasıdır" hatırlatması yapıp Korkut'tan özür dilemesini istedi. 

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