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Muğla'da horoz dövüştüren 20 kişiye paraya cezası

Anadolu Ajansı

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde horoz dövüştüren 20 kişiye 120 bin lira ceza uygulandı. Polis kamerasına yansıyan görüntülerde; 2 kişinin dolapta saklanırken yakalanması da yer aldı.

MUĞLA Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Karaçulha Mahallesi'ndeki bir binada horoz dövüşü yapıldığı bilgisi üzerine adrese gitti. Polis ekiplerini görünce kaçmaya çalışan 20 şüpheli yakalandı. Zanlılara 120 bin lira ceza uygulandı. Binada bulunan 4 horoz, Fethiye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine teslim edildi.

Polis kamerasına yansıyan görüntülerde; 2 kişinin dolapta saklanırken yakalanması ve şüphelilerin kaçmaya çalışmaları yer aldı.

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