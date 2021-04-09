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POLİTİKA

Alinur Aktaş'tan Kılıçdaroğlu'na Bursa cevabı

BURSA Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Bursa'yı da alacağız" diyen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Haber Global ekranlarında Buket Aydın'ın sunduğu 'Koltuk' programının konuğu oldu.

Kılıçdaroğlu'nun yerel seçimler sürecine ilişkin, "Bursa dışında fire vermedik. Bursa'yı da alacağız" sözlerine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sosyal medya hesabından, "Sayın Genel Başkan akıbeti kendisi dile getirmiş. Bursalılar, kimi seçeceğini çok iyi bilir. Bursa, Balıkesir ve Kocaeli gibi İstanbul da hak ettiği hizmetleri 2024'te AK belediyecilik ile alacak inşallah" şeklinde cevap verdi.

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