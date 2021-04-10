Osmaniye’de garip bir olay hava aracı düştüğünü duyan koşup geldi

OSMANİYE’de garip bir olay, hava aracı düştüğünü duyan koşup geldi. Sosyal medya fenomeninin video çekmek için tasarladığı uçağın yere çakıldığını gören çevredeki vatandaşlar “İnansız Hava Aracı” düştüğünü zannederek kaza yerine koştuklarında şaşkınlıklarını gizleyemedi

Osmaniye'de sosyal medya fenomeni Sefa Kındır, video çekmek için tasarladığı uçağı karayolunda test ederken rüzgârında etkisiyle birden havalanan uçak yere çakıldı. İnsansız Hava Aracı (İHA) düştüğünü zannedip kaza yerine koşan çevredeki vatandaşlar gördükleri karşısında şaşkına dönerken, kaza geçiren fenomen ise yaşadığı garip olayı soğukkanlılıkla anlattı.

Yaptığı ilginç ve tehlikeli videolarla sürekli gündeme gelen sosyal medya fenomeni Sefa Kındır, bu defa ilginç bir çalışmaya imza attı. Uçak yapma hayali olan Kındır, 300 CC’lik motor kullanarak bir uçak tasarladı. Tasarladığı uçağı Güney Çevre Yolu’nda test etmek isteyen fenomen, işlerin ters gitmesi ve rüzgarında etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yaklaşık 80 kilometre hıza ulaşan uçak, birden havalandı. Yoldan çıkan ve bariyerlere çarpan uçak yere çakıldı. “İnsansız Hava Aracı” düştüğünü zanneden çevredeki vatandaşlar hemen kaza yerine koştu. Vatandaşlar gördükleri karşında şaşkınlıklarını gizleyemezken, kazanın şokunu üzerinden atlatamayan fenomen de çevresine biriken insanları görünce şaşkınlığını gizleyemedi.