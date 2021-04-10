Yunan spiker isyan etti: Türkler savaş gemileri yaparken biz fren sistemi almayı kutluyoruz

Yunan spiker İoannis Theodoratos, "Türkiye her şeyi yapıyor, Türkiye savaş gemileri yapıyor, Türkiye silah sistemleri geliştiriyor. Biz ise nihayet Mirage'lar için fren almayı kutluyoruz." diyerek Türkiye karşısında aciz kalan ülkesine isyan etti.

Yunan Bluesky kanalının muhabiri İoannis Theodoratos, Türkiye'nin bölgede giderek artan gücü ve etkisi karşısında Atina hükümetine tepki gösterdi.

Türkiye'nin sürekli olarak yeni savaş gemilerini geliştirdiğini söyleyen Theodoratos, "Erdoğan Türkiye'nin hedefinin 2023 yılına kadar yabancı savunma sanayisine olan bağımlılığı sona erdirmek olduğunu duyurdu. Türkiye her şeyi yapıyor, Türkiye savaş gemileri yapıyor, Türkiye silah sistemleri geliştiriyor. Biz ise Mirage 2000 uçakları için fren sistemi almayı başarı olarak görüyoruz. Türklerin kendi silah sistemlerine takmak için hazır ramjet motorları var. Hava-Kara ve Kara-Kara füzeleri var. Bunlar Doğu Akdeniz'deki savaşın seyrini değiştirecek şeyler. Biz ise nihayet Mirage'lar için fren almayı kutluyoruz." dedi.

"Yakında bu gemileri karşımızda göreceğiz"

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla üretmeyi planladığı "TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi" hakkında konuşan Theodoratos, "Bu gemi gelecekte Türk donanmasındaki yerini alacak. 2030 civarında bu tür tasarımları Ege Denizi'nde karşımızda göreceğiz" ifadelerini kullandı.

"Sürekli yeni projeleri var"

Türkiye'nin bu gemileri Yunanistan'a karşı kullanacağını iddia eden Yunan spiker şunları kaydetti:

"Türkiye Muhteşem Süleyman'ın (Kanuni Sultan Süleyman) sahip olduğu deniz stratejisini yeniden inşa ediyor. Biz kör müyüz neden bunları yapmıyoruz? Şimdilik yapabileceğimiz tek şey başkalarını izlemek ve 'sorun değil çok hızlı gitmiyorlar' demek. Evet ama 8 yıl içinde 4 korvet yaptılar ve yenisine başladılar. Ayrıca şimdiden 6 denizaltı inşa ediyorlar. Sürekli yeni projeleri var."

Türkiye'nin Yunanistan'a karşı tetikte beklediğini ileri süren Yunan spiker sözlerini şöyle noktaladı:

"Elimizde tek bir çözüm var. Silahlı kuvvetlere ve onların planlarına güveneceğiz. Bu bizim hayatta kalma mücadelemiz, deniz bizim kalkanımız. Denizdeki hakimiyetimizi kaybedersek ve görünen o ki kaybetmeye başladık o zaman havada da kaybetmiş oluruz. Bu hava deniz boşluğu ölümcüldür. Gökyüzüne hakim bir hava kuvveti donanmanın yüzmesine ve görevini yerine getirmesine izin verir. Var olmayan bir hava kuvveti donanmayı ölüme mahkum eder. Ne kadar güvenilir hava savunma sistemleriniz olursa olsun fark etmez. Hava ve deniz gücü günümüzde artık birbirine bağlı gelişiyor."