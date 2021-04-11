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Kuşadası'nda psikolojik sorunları olan genç yürekleri ağızlara getirdi

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 16 yaşındaki genç akşam saatlerinde evinden kaçtı. Ailesini peşinden sürükleyen ve üzerinde sadece boxer bulunan genç denize girerek izini kaybettirdi. Yürekleri ağızlara getiren genç başka bir bölgeden denizden karaya çıkarak kaçmaya başladı. Kısa bir kovalamacının ardından polis ekipleri tarafından yakalanan genç hastaneye kaldırıldı.

Olay, Karaova Mahallesi SGK Sitesi'nde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.S. (16) ailesi ile birlikte kaldığı evden kaçtı. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen ve üzerinde sadece boxer bulunan gencin ailesi çocuklarının peşine düştü. Evlerinin yakınındaki sahile giderek burada denize giren genç gece karanlığından da yararlanarak izini kaybettirdi. Gencin hayatından endişe duyan ailesi ve çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Sahil güvenlik ekipleri tarafından denizde arama çalışması başlatılırken genç kısa süre sonra sahildeki başka bir bölgeden karaya çıkarak kaçmaya başladı. Bu sefer polis ekiplerini peşine takan genç, kovalamaca sonucu sokak ortasında ekipler tarafından yakalandı. Olay yerinde bulunan sağlık ekipleri gence ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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