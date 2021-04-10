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Hem sağlıklı hem de lezzetli kabak spagetti tarifi

Hem fit bir yemek yemek istiyor hem de makarnadan vazgeçemiyorsanız bu tarife bayılacaksınız. İşte sizler için hazırladığımız kabak spagetti tarifi...

Yaz aylarının popüler sebzesi kabak birçok tarifte kolaylıkla kullanılabiliyor. Makarna seven ama fazla kaloriden uzak kalmak isteyenler için de kabakla nefis bir makarna hazırlamak mümkün. İşte sizler için hazırladığımız kabak spagetti tarifi. Şimdiden Afiyet olsun…

Mutfak İşleri Müdürü Youtube Sayfası;

https://www.youtube.com/watch?v=uxNDPBkLbJU

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