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YEREL

Eren operasyonunda yeni görüntüler ortaya çıktı teröristlerin imha edildiği anlar kamerada

İçişleri Bakanlığı, 2'si 'kırmızı', 3'ü 'turuncu' listede yer alan örgütün sözde üst düzey 5 isminin de aralarında olduğu 16 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonların görüntülerini paylaştı.

Görüntülerde havadan bombalama, komandoların intikali ve teröristlerle temas anları yer aldı. Şırnak Bestler Dereler Domuz Dağı'nda, 7 Nisan'daki operasyonda havadan çekilen görüntülerde, teröristlerin bulunduğu sığınağın vurulma anı ile Jandarma Özel Harekat timlerinin teröristlerle çatışma ve sığınağın tahliye anları yer aldı. Bu operasyonda, aralarında 'kırmızı' listede yer alan Özgür Gabar ile Fırat Şişman'ın da bulunduğu 6 terörist, etkisiz hale getirildi. 

Eren 5 Operasyonu'ndan yeni görüntüler ortaya çıktı. Burada da Hasan Mahmudi etkisiz hale getirildi. Hasan Mahmudi sözde Mardin sorumlusuydu, 2015 yılında çukur eylemlerine katılmıştı. Şırnak'ta 2 milyon liralık soygun yaptırmıştı. Murat Karayılan'ın koruması olarak görev yapmıştı.

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