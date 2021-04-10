İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul projesiyle ilgili dikkat çeken bir video paylaştı. İmamoğlu, "Projeyle, bu doğal yaşam alanları yok oluyor ve 1 milyondan fazla yeni nüfus geliyor" ifadelerini kullandı.

Kamuoyunda tartışılmaya devam eden Kanal İstanbul projesiyle ilgili olarak kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulunan İmamoğlu, "İstanbul’u korumak, vatanı korumaktır! Beton Kanal’ın yok edeceği İstanbul’un en verimli tarım arazilerini ve su havzalarını sizin için çektik. Projeyle, bu doğal yaşam alanları yok oluyor ve 1 milyondan fazla yeni nüfus geliyor" diye yazdı.