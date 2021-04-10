BIST 1.417
DOLAR 8,15
EURO 9,70
ALTIN 457,31
POLİTİKA

İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul videosu: 1 milyondan fazla yeni nüfus geliyor

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul projesiyle ilgili dikkat çeken bir video paylaştı. İmamoğlu, "Projeyle, bu doğal yaşam alanları yok oluyor ve 1 milyondan fazla yeni nüfus geliyor" ifadelerini kullandı.

Kamuoyunda tartışılmaya devam eden Kanal İstanbul projesiyle ilgili olarak kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulunan İmamoğlu, "İstanbul’u korumak, vatanı korumaktır! Beton Kanal’ın yok edeceği İstanbul’un en verimli tarım arazilerini ve su havzalarını sizin için çektik. Projeyle, bu doğal yaşam alanları yok oluyor ve 1 milyondan fazla yeni nüfus geliyor" diye yazdı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Yunan spiker isyan etti: Türkler savaş gemileri yaparken biz fren sistemi almayı kutluyoruz
Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzünü düşüren HDP sorusu!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu çöken binayı inceledi! Elinde teleonla görüntüsünü çekti
Osmaniye’de garip bir olay hava aracı düştüğünü duyan koşup geldi
İstanbul'un en gözde semtinde korkunç olay! Genç kızın boğazına bıçağı dayayıp taciz etti
Akıncı 16. bölüm fragmanı
Arka Sokaklar 586. bölüm fragmanı
Payitaht Abdülhamid 147. bölüm fragmanı
Doğduğun Ev Kaderindir 39. bölüm fragmanı
Çukur 124. bölüm fragmanı: 4. sezon 32. bölüm
Yorumlar 5 yorum