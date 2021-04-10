Perde Arkası programında gündem Yılmaz Erdoğan'ın akrabası oyuncu Ersin Korkut'un çok konuşulan videosu oldu!

Perde Arkası programında gündem Yılmaz Erdoğan'ın akrabası oyuncu Ersin Korkut'un kafayı çekerek yaptığını düşündüğümüz bir açıklamayla değişti. Ülke gündeminde birinci sıraya oturdu. Neymiş başkentimiz Diyarbakır'mış... Yahu şu akla bakar mısınız hala Kürdistan hayali kuruyorlar? Yarın öbür gün bu dediği de unutulacak yine televizyonlarda boy gösterecek. Programda kardeşim Tuğrul Selmanoğlu'nun dediği gibi en acı olan ne biliyor musunuz? Bunun gibi tipleri evlatlarımızın karşısına rol model olarak çıkartıyorlar ya vallahi çok yazık dostlar!