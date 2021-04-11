Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Toprak Mahsulleri Ofisinin, ürünlerinin bir kısmı elinde kalan çiftçiden, 300 bin ton yemeklik patates alacağının açıklanması üreticileri memnun etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO), ürünlerinin bir kısmı elinde kalan çiftçiden, 250-300 bin ton yemeklik patates alacağını açıklamıştı.

Erdoğan'ın açıklaması sonrası depodaki ürünler toplanmaya başlanırken, çiftçiler de karardan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

"Bu kararla yeni mahsulün önü de açıldı"

Ödemiş'te patates üretimi yapan Mehmet Gök, mayısın ikinci haftasına doğru yeni hasada başlayacaklarını ve fiyatın düşük olmasından dolayı endişe ettiklerini söyledi. Bozdağ Mahallesi'ndeki ürünlerin alınacağını belirten Gök, "Hasat öncesi bu kararın alınması gelecek mahsulün de önünü açtı. Bir taşla iki kuş vuruldu üreticimiz için." diye konuştu.

Bir diğer üretici Çetin Sarı ise karardan dolayı hem ihtiyaç sahiplerinin hem de üreticilerin memnun olduğunu dile getirdi.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), ramazan ayı öncesi ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ulaştırmak üzere depolarda kalan patatesleri almaya başladı. İlk patatesler, kamyonlara yüklendi.

Türkiye'nin 81 iline gönderilecek patatesler, ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak dağıtılacak