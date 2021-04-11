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EKONOMİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyelerini enflasyon oranında zamlı olarak Mayıs'ta ödüyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilere 'bayram ikramiyesi müjdesi' geldi. Erdoğan, emeklilere ödenen 1000 liralık bayram ikramiyesinin enflasyon oranında zam yapılmış olarak ödeneceği tarihi duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Kadın Kolları ve Gençlik Kolları MKYK Üyelerini kabulünde emeklilere ödenen 1000 liralık bayram ikramiyemleriyle ilgili flaş müjdeyi verdi. Erdoğan, toplam 13.1 milyon emekliye ödenecek bayram ikramiyelerinde enflasyon oranında artış yapıldığını ve Mayıs ayının ilk haftasında ödeneceğini duyurdu. İşte Erdoğan'ın o açıklaması...

- 3 yıl önce emeklilere bayramlarda 1000'er lira ikramiye verme sözü vermiş ve bu uygulamayı hemen başlatmıştık.

- Enflasyon oranında artış yapılan bayram ikramiyelerinin Ramazan'daki ilk ödemesini Mayıs başında, Kurban Bayramı ödemesini de Temmuz ayı ortasına doğru gerçekleştireceğiz.

- Ayrıca salgın döneminde aldığımız tedbirler kapsamında en düşük emekli maaşını 1500 liraya çıkartarak hiçbir vatandaşımızın mağdur durumuna düşmemesini sağladık.

- Biz göreve geldiğimizde emekli maaşlarının 66 liradan başladığını belirtmek isterim. Emeklilerimiz şu anda tarihlerinin en iyi gelir seviyesine sahiptir. 

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