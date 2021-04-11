AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen bağlama çaldı gazeteciler söyledi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı bağlama çaldı, gazeteciler söyledi...Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından düzenlenen Anadolu Sohbetleri Programına katılan Mustafa Şen bağlama çaldı gazeteciler eşlik etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen bağlama çaldı gazeteciler eşlik etti. Mustafa Şen "Müziğin dili evrenseldir her kültüre hitap eder kavga değil barış üretir" dedi. Anadolu Sohbetleri programında Mustafa Şen Ünlü Halk Ozanı Aşık Veysel’in uzun ince bir yoldayım türküsünü çaldı.

Şen’e Hürriyet Gazetesi Yazarı Abdulkadir Selvi, ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı, Akit Gazetesi Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı, Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, Demirören Ankara Temsilcisi Ercan Gürses, Kanal 7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet, Çaytv Genel Müdürü Hasan Yavuz Bakır, Kanal Fırat Genel Yayın Yönetmeni Zeki Akbıyık eşlik etti.

Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan "Mustafa Şen bey işinin ehli güzel bağlama çalıyor ancak biz gazeteciler maalesef müzik konusunda sınıfta kaldık" dedi.