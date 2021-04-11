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Akrep burcu 12-18 Nisan haftalık yorumları odağınız finansal konular!

12-18 Nisan haftası Akrep burcunu neler bekliyor? Astrolog Uygur Gür sizler için 12-18 Nisan haftası Akrep burcunu yorumladı...

Haftaya Yeniay ile başlıyoruz buda demek oluyor ki buda Yeniay'la beraber iş ile ilgili bir süreciniz olacak. Pazartesiden perşembe gününe kadar Ay Boğa burcunda olacak yani hata ortası sosyalsiniz odağınız ikili ilişkilerde.

Salı günü Ay Uranüs kavuşumu yaşanacak bu kavuşumla beraber sinirli ve fevri olabilirsiniz aman dikkat! Perşembe itibari ile Ay İkizler burcunda olacak ve odağınız tamamen finansal konulara kayacak.

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