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Terazi burcu 12-18 Nisan haftalık yorumları ikili ilişkilere dikkat!

Bu hafta Terazi burcunu neler bekliyor? İşte sizler için 12-18 Nisan haftası Terazi burcu yorumu...

12-18 Nisan haftası Terazi burcunu neler bekliyor? Bu haftaya bir Yeniay ile başlıyoruz buda demek oluyor ki ikili ilişkiler gündeminizde olacak. Pazartesiden perşembeye kadar Ay Boğa burcunda olacak yani finansal konular ön plana çıkacak.

Salı günü Ay Uranüs kavuşumu gerçekleşecek buda duygusal anlamda ani çıkışlarınızın olabileceğini gösteriyor. Perşembe sabahı itibari ile Ay İkizler burcunda demek ki bazılarınızın yurt dışı bağlantılı konuları olabilir.

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