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Oğlak burcu 12-18 Nisan haftalık yorumları gergin bir hafta olabilir!

Bu hafta Oğlak burcunu neler bekliyor? İşte sizler için 12-18 Nisan haftası Oğlak burcu yorumu!

12-18 Nisan haftası Oğlak burcunu neler bekliyor? Haftaya Yeniay ile başlıyoruz demek ki bu Yeniay'la beraber ailevi konularda bir hareket var. Pazartesinden perşembeye kadar Ay Boğa burcunda yani aşk hayatınız ve sosyal çevre ilişkileriniz ön planda olacak.

Salı günü bir Ay Uranüs kavuşumu yaşanacak bu Ay Uranüs kavuşumu sizleri gergin ve sinirli yapabilir sakin olmakta fayda var. Perşembe itibari ile Ay İkizler burcunda demek ki kariyer konuları perşembe itibari ile oldukça ön plana çıkacak.

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