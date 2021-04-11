Ramazan şerbeti nasıl yapılır enfes lezzet!

İftar sofralarınızda hem sağlıklı bir o kadar da lezzetli ramazan şerbetine yer açmaya ne dersiniz? İşte sizler için tarifi!

Ramazan ayına özel susuzluğunuzu giderecek, kan şekerinizi düzenleyecek ve sindirimi düzenleyecek bir içecek tarifi şerbet. Osmanlıdan günümüze miras kalan ev yapımı içeceklerin baş tacı olan şerbetler, renk ve tatlarını kuru/taze meyvelerin yanı sıra baharatlardan aldıktan sonra sofralarımıza konuk oluyor. O zaman ramazan şerbeti tarifine geçelim. Şimdiden afiyetler olsun...

Malzemeler;

Damak tadınıza göre şeker ( 2-3 Su Bardağı ), 5 Litre su, 4-5 Adet Tarçın, 10-15 Karanfil 1 su bardağı Nar çiçeği,- hibiskus, 1 yemek kaşığı gül suyu, 1 adet limon suyu.

Mutfak İşleri Müdürü Youtube Sayfası;

https://www.youtube.com/watch?v=LffqZib1hr0

Mutfak İşleri Müdürü Youtube Sayfası;