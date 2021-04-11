Balık burcu 12-18 Nisan haftalık yorumları maddiyat ön planda!

12-18 Nisan haftası Balık burcunu neler bekliyor? İşte sizler için 12-18 Nisan haftalık Balık burcu yorumu!

Haftaya Yeniay ile başlıyoruz buda demek oluyor ki maddi konularla ilgili bir takım başlangıçlar yapacaksınız. Pazartesiden perşembeye kadar Ay Boğa burcunda yani bazılarınızın kardeşleriyle, akrabalarıyla ortak gündemleri olabilir.

Salı günü Ay Uranüs kavuşumu yaşanacak buda sizler oldukça fevri ve sinirli yapabilir. Perşembe itibari ile Ay İkizler burcuna giriş yapacak ve gündeminiz artık tamamen ailevi konularda.