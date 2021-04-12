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Trabzon'da horozun dediğini duyunca şaştı kaldı! Kesilmekten kurtuldu

TRABZON'da sahibi tarafından kesilmek istenen ve 'anne' diye öttüğü öne sürülünce kesilmekten son anda kurtulan horozun görüntüleri sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Ortahisar ilçesinde yaşayan aile, kesmek için kümesten aldıkları horozun öterken ‘anne’ diye sesi çıkardığını fark etti. Aile, o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. ‘Anne’ diye öttüğü öne sürülen horoz son anda kesilmekten kurtulurken, görüntüler sosyal medyadan paylaşıldı. Sahibinin yöre şivesi ile "Ötekileri kes, o kalsın, yüreğime bir şey oldu" dediği duyulan görüntüler, takipçiler tarafından ilgiyle izlenip, beğeni aldı. 

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