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Bu kadarı da pes dedirtti! İstanbul'un göbeğinde akıl almaz olay

İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL'da bulunan bir iş yerinde güpegündüz yaklaşık 40 bin TL değerinde tekstil malzemesi çalan hırsızlar anbean cep telefonu kamerasına yansıdı. Alarma bile aldırış etmeden çuval dolusu ürün çalan şüphelilerin rahat tavırları 'pes' dedirtti.

Güngören'in Merkez Mahallesi Muallim Naci Sokak'ta bulunan mağazada yaşanan hırsızlık olayı "bu kadarına da pes" dedirtti. Dün sabah saatlerinde üç şahıs hafif ticari araçla iş yerinin önüne geldi. Şahıslar daha sonra levyeyle iş yerinin kepenklerini açarak içeri girdi. İş yerinin alarmına da aldırış etmeyen hırsızlar içeriden çıkardıkları çuvalları araca yükledi. Yaşanan o anlar ise anbean bir mahalle sakini tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, 3 kişinin çuvalları araca hızlı bir şekilde yüklediği görülüyor.

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