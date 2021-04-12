Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sinan Burhan, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın gündeme getirdiği yüzde 80 su zammı AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildiğini açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş suya kademeli olarak yüzde 80 zam istedi. Cumhur ittifakı oylarıyla bu zam talebi reddedildi. Ayrıca dar gelirli vatandaşların suyu ucuz içmesi için verilen çaba sonuç verdi. Gelişmeleri AK Parti Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sinan Burhan duyurdu.