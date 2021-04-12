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Erzurum'da sokakta yürürken sırtından bıçaklandığı anlar kamerada

ERZURUM'da Oltu ilçesinde kaldırımda yürüyen Ö.Ç. dehşeti yaşadı. Tanımadığı bir kişi tarafından sırtından bıçaklanan Ö.Ç., sırtındaki bıçakla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Şahsın koşarak gelip Ö,Ç,’yi bıçaklaması ve sonra yine koşarak kaçması ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgilere göre olay, Oltu ilçesi Ziyabey Caddesi’nde meydana geldi. Ö.Ç. kaldırımda yürüdüğü esnada D.K. (23) koşarak yanına geldi. Saniyeler içerisinde Ö.Ç.’yi sırtından bıçaklayan D.K., koşarak olay yerinden uzaklaştı. Ö.Ç., sırtındaki bıçakla yere yığıldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Ö.Ç.’yi ilk müdahaleyi yaptıktan sonra sırtındaki bıçakla ambulansa alarak hastaneye kaldırdı.

Oltu Devlet Hastanesine kaldırılan Ö.Ç. burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Erzurum’a sevk edildi.

Zanlı D.K. ise polis ekiplerinin arama çalışmaları sonucu Şenkala ilçe merkezinde yakalandı. Zanlı gözaltına alınarak Oltu Polis Merkezi Amirliğine getirildi.

Yaşananlar çevredeki iş yerlerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.
Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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