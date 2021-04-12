ANTALYA'da bayi toplantısı düzenleyen bir şirket, konakladıkları 5 yıldızlı oteldeki veda galasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini hiçe saydı. Otelin diskosunda dans edenlerin maskesiz, sosyal mesafesiz eğlenceleri cep telefonu kameralarına yansıdı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle hafta sonu kısıtlamalarını değerlendiren şirketler, Antalya'da konakladıkları otellerdeki sağlıklarını önemsemiyor. 'Çok yüksek riskli' kentler arasında olan Antalya'da bayi toplantısı yapan şirketin çalışanları, veda gecesinde koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak eğlendi.

Nerede çekildiği belli olmayan görüntülerde pisti dolduranlar; maskesiz, sosyal mesafesiz bir şekilde dans etti. Diğer şirket çalışanları da o anları görüntüleyip sosyal medyada paylaştı.