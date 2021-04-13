BIST 1.376
DOLAR 8,15
EURO 9,72
ALTIN 453,88
MEDYA

Mucize Doktor 58. bölüm fragmanı

Mucize Doktor dizisi 58. bölüm fragmanı yayınlandı. Mucize Doktor'un bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Mucize Doktor 15 Nisan 2021 Perşembe akşamı FOX'ta...

Savant sendromlu deha Ali Vefa’nın en büyük hayali doktor olmaktır. Engeline ve karşılaştığı bütün önyargılara rağmen tıp fakültesini bitirmiş, stajını tamamlamış ve geriye sadece ihtisas yapmak kalmıştır. Yaşadığı taşra şehrinden ayrılır ve manevi babası Adil Erinç’in başhekimi olduğu İstanbul Berhayat Hastanesinde cerrahi bölüm asistanı olarak işe başlamak üzere yola çıkar.

Ama havaalanında meydana gelen bir kaza Ali’yi hayatının en önemli toplantısına geç bırakır. Aynı sıralarda hastane yönetim kurulu toplanmış, Ali’nin işe alınıp alınmayacağını tartışmaktadır. Adil hariç kimse otizmli birinin doktor olabileceğine inanmaz. Ve Ali, saatlerce geç kalarak kendisine acımayla, inançsızlıkla bakan yönetim kurulunun karşısına çıkar…

Önyargılar kırılabilir mi? Hayaller gerçek olabilir mi?

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Alev Alev 23. bölüm fragmanı
Sadakatsiz 26. bölüm fragmanı
65 yaş üstünün yüzde 23'ü aşıdan kaçmış
Bakanı Koca: Yeni vakaların yüzde 85'i İngiltere mutasyonu kaynaklıdır
Antalya'da 5 yıldızlı oteldeki şirket eğlencesinde koronavirüs unutuldu
Erzurum'da sokakta yürürken sırtından bıçaklandığı anlar kamerada
Mustafa Üstündağ ralli yarışında kavga etti silahlar ateşlendi gözaltına alındı
10 metre uzağa savruldu! Mersin'de feci kaza anı kameraya yansıdı
Bu kadarı da pes dedirtti! İstanbul'un göbeğinde akıl almaz olay
Mansur Yavaş'ın suya yüzde 80 zam talebi reddedildi Sinan Burhan duyurdu
Yorumlar