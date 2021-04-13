BIST 1.376
DOLAR 8,15
EURO 9,72
ALTIN 453,88
MEDYA

Sadakatsiz 26. bölüm fragmanı

Sadakatsiz dizisi 25. bölüm fragmanı yayınlandı. Sadakatsiz'in bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Sadakatsiz 14 Nisan 2021 Çarşamba akşamı Kanal D'de...

Asya, başarılı bir doktordur. Kocası Volkan, harika bir eş ve oğulları Ali’ye şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile; hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır.

Beyaz güller kadar saf bir ilişkidir Asya’nın gözünde yıllardır süren evlilikleri... Ta ki; Asya, Volkan’ın atkısındaki sarı uzun saç telini görene dek…

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Osmaniye'de cumhuriyet savcısı kendisini muayene etmeyen doktoru gözaltına aldırdı
65 yaş üstünün yüzde 23'ü aşıdan kaçmış
Çorum'da plakasını maskeyle kapatan motosikletliye para ve men cezası
Antalya'da 5 yıldızlı oteldeki şirket eğlencesinde koronavirüs unutuldu
Mustafa Üstündağ ralli yarışında kavga etti silahlar ateşlendi gözaltına alındı
10 metre uzağa savruldu! Mersin'de feci kaza anı kameraya yansıdı
Bu kadarı da pes dedirtti! İstanbul'un göbeğinde akıl almaz olay
Mansur Yavaş'ın suya yüzde 80 zam talebi reddedildi Sinan Burhan duyurdu
MSB, Özel Kuvvetler'in sızma atlayışı gerçekleştirdiği anların görüntülerini paylaştı
Özel Kuvvetler'in paraşütle sızma atlayışı kamerada
Yorumlar