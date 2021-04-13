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Kayseri'de 'riskli' şahıs polis ekiplerine yakalandı! Sözleri pes dedirtti

İhlas Haber Ajansı

KAYSERİ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Erciyes Huzur-3 Uygulaması" kapsamında şüpheli araçlar ve şahısları kontrol etti. Uygulama noktasında HES kodu sorgulamasında 'riskli' olduğu ortaya çıkan vatandaşın sözleri pes dedirtti.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipler, "Erciyes Huzur-3 Uygulaması" kapsamında belirlenen bölgelerde şüpheli şahıs ve araçları kontrol etti. Araç ve şahısları sorgulayan ekipler, kural ihlali yapan kişilere cezai işlem uyguladı. Uygulama noktasında bir aracın plakası olmadığı için sürücüsünü kontrol eden ekipler, şahsın HES sorgusunda 'riskli' grubunda olduğunu belirledi. Karantinada kalması gerekirken trafikte polis ekiplerine yakalanan şahıs, "Yalan atacak halim yok. Riskli olabilirim, niye riskli? Hanim Covid çıktı, biz yaklaşmadık. Bana da 10 gün rapor verdiler, 'iş yerine gitmeyeceksin' dediler. Çocuk değiliz ki biz burada oyun oynayalım" diyerek kendini savundu. Polis ekipleri, şahsa 'karantina ihlali'nden cezai işlem uyguladı. Öte yandan uygulama sırasında bir şahıs üzerinde yapılan aramada da 1,5 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

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