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İşte Benim Stilim yıldızı Zeynep Öztürk eşeğin elinden zor kurtuldu

İşte Benim Stilim' yarışmasıyla ünlenen Zeynep Öztürk, kaldığı otelin bahçesinde Spagetti isimli sıpayla oynamak isteyince ortaya eğlenceli görüntüler çıktı.

İşte Benim Stilim' yarışmasıyla ünlenen Zeynep Öztürk'ün, İznik'te kaldığı otelin bahçesinde erkek bir eşek sıpasıyla yaşadığı ilginç anların görüntüleri sosyal medyada olay oldu.

Spagetti isimli erkek eşek sıpasının Zeynep Öztürk'ün üzerine çıkmak için yaptığı hamleler ve Öztürk'ün kurtulma çabaları saniye saniye kameralara yansıdı.

Zeynep Öztürk'ün görüntüler üzerine sosyal medyada yapılan yorumlara böyle cevap verdi. Öztürk, "Spagetti’nin bana olan aşkı bitmez, ne yaptım ne ettim kurtulamadım, kötü yorumlarınızı kendinize saklayın. Ben burda sadece büyük bir aşk görüyorum "

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