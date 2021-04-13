MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kendisine küçük ortak diyen Meral Akşener'e tepki gösterdi. Bahçeli, ''Bu zavallı devamlı bize küçük ortak diyor. Biz küçük ortaklıktan gocunmuyoruz. Büyüklüğün Allah'a mahsus olduğunu biliyoruz.'' dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme dair konuştu. Bahçeli, emekli amirallerin yayımladığı bildiriyi gündemine alırken Meral Akşener'e, HDP'ye ve Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi. İşte Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanları...

- Ramazan 3 ayların sonuncusu, 11 ayın sultanıdır. Doğru yolun açık ve parlak bir delili olan yüce kitabımızın indirildiği aydır. İnsanlığın maruz kaldığı belaların dallanıp budaklandığı bir dönemde kalp temizliğine çok ihtiyacımız vardır. Bu ihtiyaç hali her geçen gün daha da şiddetlenmektedir. Bir yanda iç savaşlar, hakimiyet kavgaları, kutuplaşmış ülkeler, ekonomik zorluklar varken diğer yanda gözle görülemeyecek kadar büyük bir virüsün insanlığa meydan okuyuşu söz konusudur.

''Ramazan ayı boyunca kısıtlayıcı tedbirlerle bayramı tıpkı eski günlerdeki gibi kucaklayabiliriz''

- İlkel dürtüler, ilkesiz yönetimler ne yazık ki beşeriyetin susadığı huzur ufkunu perdelemektedirler. Covid-19 salgını hayatını temel akışını kaygı verecek şekilde bozmuştur. Ramazan ayında sağduyu ve sükunet içinde orucumuzu tutarken, insanlığın hal ve gidişatını mutlaka gözden geçirmemiz zaruridir. Bayramı aslına uygun olarak karşılayabiliriz, vuslat için sabretmeliyiz. Ramazan ayı boyunca kısıtlayıcı tedbirlerle bayramı tıpkı eski günlerdeki gibi kucaklayabiliriz. Bugünkü dar boğazdan çıkabiliriz. Kurtulabilmek için seferberlik içinde hareket etmeliyiz. Covid-19'la mücadelenin başarıyla bitmesi için kurallara uymalıyız.

''HDP'yle ittifak kuranlar aynı zamanda çocuklarımızın düşmanıdır''

- Bölücü terör örgütünün sonu nihayet gelmiştir. PKK can çekişmekte, acı içinde çırpınmakta, her yerinden dağılmaktadır. HDP'yle ittifak kuranlar aynı zamanda çocuklarımızın düşmanıdır. Terörist Demirtaş'a siyasi maksatlarla müşfik ve müspet yaklaşanlar çocuklarımızın, kadınlarımızın, güvenlik güçlerimizin, hülasa Türk milletinin karşısında oluşmuş zillet cephesidir. HDP'ye müsamaha ve merhamet analara hakaret, babalara hıyanettir.

Bildiri tartışması

- 104 emekli amiralin hazırlayıp servis ettiği darbe bildirisini makul göstermeye, haklı çıkarmaya çalışanlar milli iradeye içten içe tahammülsüz olan vesayetçi çevrelerdir. Bu bildirinin arkasında duranların kimler olduğu neyin amaçlandığı elbette bağımsız mahkemeler tarafından sonuca kavuşturulacaktır. Emekli bir amiral metnin değiştirildiğini dile getirdi. Madem öyleydi neden 104 emekli amiralden biri çıkıp itiraz etmedi. Emekli amirallerin ifadesinin ifa edildiğini söyleyenler bize göre boşa konuşuyorlar. Eğer bildirinin son halli İP'in yönetiminde bulunan Ergun Mengi tarafından hazırlanmışsa bunun izahatını yapmak şüphesiz bellidir. Kılıçdaroğlu, cehaletinin kurbanı olmaktan herhangi bir rahatsızlık duymamıştır.

''Buyursun aday olsun''

- Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacağından bu kadar eminse, kendisine çok güveniyorsa, buyursun aday olsun, korkakça değil mertçe milletimizin huzuruna çıksın 'ben de varım' desin. MHP'nin ve Cumhur İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı çoktan bellidir. Kılıçdaroğlu'nun önüne geçen yok, aday olmasına mani bir hal yok. Ondan bundan kahkaha bekleyeceğine, kararını belirlesin, cesaretle arkasında dursun. Kendisine yöneltilen 'LGBT, Türk aile yapısını bozuyor mu' sorusuna 'Hayır ilgisi yok' diyen birisinin ne milliyetçiliği ağzına almaya ne manevi değerlerden söz etmeye hakkı vardır.

Meral Akşener'e tepki

- CHP Genel Başkanı'nın ucuz üslubunun aynısı İP'in Başkanı'nda da mevcuttur. Bu zavallı “İP’likçi başı” bize sürekli küçük ortak diyor. Sanırım tedavisi imkansız bir kompleksin içinde bocalıyor. 104 emekli amirale önce zevzeklik diyen, yaş tahtaya bastığını anlayınca durumu kurtarmaya çalışan, bize kurtarmaya çalışan bu iplikçi başı, mahalle aralarında dedikodu yapar gibi konuşmaktadır.

''Küçük ortaklıktan gocunmuyoruz''

- Bir televizyonda Sayın Cumhurbaşkanı'na seslenip, 104 emekli amirali kastederek, 'Bu insanları küçük ortağınızın gazına gelip mahkum ettirmeyin' açıklamasında bulunmuştur. Küçük ortaklıktan gocunmuyoruz. Büyüklüğün Allah’a mahsustur. Milletvekili sayımızın 48 olduğunun bilincindeyiz. Küçük diye hafife aldığı partimizi FETÖ kumandasıyla ele geçirme oyunlarını unutmuş değiliz. Rabbim hiçbir bir partiyi zilletin küsuratı yapmasın. Böylesi bir alçalmayı kimseye nasip etmesin.

''Diktatör arayan kendi geçmişine bakmalıdır''

- İtalya’nın acemi ve çaylak Başbakanı Sayın Cumhurbaşkanı’na 'diktatör' iftirası atmıştır. Diktatör suçlaması, posta koymak değil, küstah ve kindar bir bühtandır. Diktatör arayan kendi geçmişine bakmalıdır.