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İstanbul'da metrobüste taciz anı! İğrenç sapık, kadına cinsel organını gösterdi

İSTANBUL'da, Cihangir'den sonra bu kez metrobüs sapığı türedi. İğrenç iddiaya göre sapık, cinsel organını açıp karşısında oturan kadına gösterdi. Kadının tepkisi üzerine yolcular olaya müdahale etti. O sırada sinirlerine hakim olamayan yolcu, 'yemin etme' diyerek tacizle suçlanan kişiye tokat attı.

Olay, akşam saat 21.45 sıralarında Avcılar’dan Söğütlüçeşme’ye doğru ilerleyen metrobüste yaşandı. İddiaya göre, metrobüsün en arka koltuğunda oturan genç kadın, karşısında oturan kimliği öğrenilemeyen şüphelinin tacizine maruz kaldı.

Mecidiyeköy mevki'ine gelen metrobüste genç kadının, ‘Ne yapıyorsun sen sapık’ diyerek tepki göstermesi üzerine, metrobüste bulunan diğer yolcular hemen olaya müdahale ederek kadını şüphelinin yanından uzaklaştırdı.

Şüphelinin cinsel organını gösterdiği iddiası
Kimliği öğrenilemeyen şüphelinin iddiaya göre cinsel organını genç kadına gösterdiğinin söylenmesi, metrobüste sinirlerin gerilmesine neden oldu. Metrobüs içerisindeki konuşmalar sırasında bir yolcu sinirlerine hakim olamayarak, şüpheli şahsa tokat attı.

Şahsı polise teslim etmek üzere gözetim altında tutan vatandaşlar, şoföre de kapıları açmaması yönünde seslendi.

Metrobüste polisi arayan vatandaşlar, Zincirlikuyu Metrobüs Durağına ekip gelmesini istedi. Şahsı gözetim altında tutan yolcular, metrobüs durağında şüpheliyi polis ekiplerine teslim etti. Kadının şikayetçi olması üzerine ekipler şahsı gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Şikayetçi kadın ise olay yerine gelen bir tanıdığı ile birlikte ayrıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.

Sapığa tokat anı kamerada
Yolcuların tepki gösterdiği ve bir kişinin şüpheliyi tokat attığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yolcuların tacizciyi yakaladığı ve bir kişinin ise sinirlerine hakim olamayarak tokat attığı görülüyor.

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