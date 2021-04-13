Milli Savunma Bakanlığı görüntüleri paylaştı! Saldırı amaçlı kullanılan balon vuruldu
Milli Savunma Bakanlığı, Hakkâri’deki Zer Tepe Üs Bölgesi’nde üsse doğru yaklaşan 1 adet balonun vurularak imha edildiğini duyurdu.
Hakkâri’deki Zer Tepe Üs Bölgesi’nde üsse doğru yaklaşan balon vurularak imha edildi. İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:
Hakkâri’deki Zer Tepe Üs Bölgesi’nde görev yapan Kahraman Komandolarımız, güneybatı istikametinden üsse yaklaşmakta olan 1 adet balonu tespit ederek ateş altına aldı. Saldırı amaçlı olduğu değerlendirilen balon vurularak imha edildi.