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Milli Savunma Bakanlığı görüntüleri paylaştı! Saldırı amaçlı kullanılan balon vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkâri’deki Zer Tepe Üs Bölgesi’nde üsse doğru yaklaşan 1 adet balonun vurularak imha edildiğini duyurdu.

 Hakkâri’deki Zer Tepe Üs Bölgesi’nde üsse doğru yaklaşan balon vurularak imha edildi. İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:

Hakkâri’deki Zer Tepe Üs Bölgesi’nde görev yapan Kahraman Komandolarımız, güneybatı istikametinden üsse yaklaşmakta olan 1 adet balonu tespit ederek ateş altına aldı. Saldırı amaçlı olduğu değerlendirilen balon vurularak imha edildi.

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