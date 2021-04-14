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Osmaniye'de gündüz vakti pes dedirten olay: Beni çok zor durumda bıraktı

İhlas Haber Ajansı

OSMANİYE'de gündüz vakti bir işyerine giren hırsız, mağaza sahibinin işyerinin arka tarafında olmasını fırsat bilip kasadan para çaldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Cengiztopel Mahallesi Osmaniye yolu üzerinde bir giyim mağazasında meydana geldi. Sabah saatlerinde işyerini açan Sibel Uğur, iş yeri içerisinde düzenleme yaparken o esnada 55-60’lı yaşlarda bir adam mağazaya girerek direk kasaya yöneldi. İşyeri sahibinin o esnada mağazanın arka tarafında olmasını fırsat bilen hırsız sakin tavırlarla kasayı açarak kasada bulunan paraları alıp cebine koydu. Paraları aldıktan sonra yine sakin tavırlarla işyerinden ayrılan hırsızın para çalma anı ise işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kasadaki tüm parasının çalındığını söyleyen işyeri sahibi Sibel Uğur, "Bugün temizlik yaptıktan sonra temizlik malzemelerini işyerinin arka tarafına koyarken işyerime giren hırsız kasada ki tüm parayı almış. Beni çok zor durumda bıraktı. Yetkililerden rica ediyorum bu hırsız bir an önce bulunsun. Bende 3 çocuk bakıyorum. Zor durumdayım” dedi.

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